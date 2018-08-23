Кравчук рассказал об ошибках в отношениях с Россией и "ядерной" прорехе

23 августа 2018, 19:08

Экс-глава государства считает, что с восточным соседом необходимо дружить.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук считает, что с Россией нужно дружить / Главред

Первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, что более грамотная организация взаимоотношений с Россией позволила бы избежать конфликта, кровопролития и многочисленных потерь.

Во время чата в "Главреде" он рассказал об успехах в эпоху своего президентства. Бывший украинский лидер заявил, что ему в свое время удалось договориться с тогдашним президентом России Борисом Ельциным и сохранить мирные взаимоотношения между странами.

"Я бы договорился с Россией таким образом, чтобы мы не только приняли базовый Договор о дружбе и сотрудничестве, но и подписали на основе базового договора один, два, а может, и больше документов о механизмах решения всех наших проблем, начиная от долгов СССР", - сказал спикер.

Кравчук подчеркнул, что вопрос с долгами был в корне решен неправильно.

"Вопрос с долгами было решено неправильно. Долги принимал Советский Союз, но возвращать их должны были наши страны. И Украина имела здесь свою квоту. Этот вопрос мы должны были решить иначе. Мы должны были на равных участвовать в системе распределения долгов бывшего Советского Союза по отношению к западным странам. Это очень важно", - сказал экс-президент.

Бывший гарант добавил, что и в вопросах ядерного разоружения была допущена существенная прореха.

"И еще - я бы совсем по-другому готовил документ о ликвидации (или вывоз из Украины) ядерного оружия. Вывезти нужно было обязательно, в этом сомнений нет. Но мы могли бы продать этот отказ от ядерного оружия за большую цену", - подытожил собеседник.

Напомним, Кравчук считает, что самым большим достижением нашей страны является то, что она живет как независимое государство, а самый большой провал — бедность преимущественного большинства населения.

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Донбасс Россия отношения Крым Леонид Кравчук
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