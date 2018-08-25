Кремль намерен решить проблему Сенцова в ближайшее время - журналист

Сенцов уже более 100 дней голодает и кажется, Кремль готов сдаться / facebook.com/denisovaombudsman

Российские власти в самом скором времени намерены наконец-то решить вопрос с голодаюющим уже более 100 дней политзаключенным украинским режиссером Олегом Сенцовым, сообщил российский журналист Константин Эггерт со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Второй дипломатический источник подтвердил знакомому бизнес-аналитику: Кремль намерен в ближайшее время "решить проблему Сенцова". Подразумевается, освободить. Я знаю, я знаю, мы подобное слышали и раньше. Разница в том, что это два независимых друг от друга источника, имевших контакты с разными представителями власти", - написал написал в своем канале в Telegram Эггерт.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

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Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.