Госдеп США пригрозил России ответственностью за возможную смерть Сенцова

Государственный департамент США пригрозил РФ ответственностью за возможную смерть Олега Сенцова / Facebook Татьяны Щур

В Государственном департаменте США снова потребовали от Российской Федерации освободить незаконно осужденного и голодающего украинского режиссера Олега Сенцов, который отбывает срок в колонии города Лабытнанги.

США встревожены тем, что и надеются, что власти страны освободят украинца, чтобы избежать трагедии, которая неизбежно приведет к привлечению виновных к ответственности, говорится на сайте Госдепа.

"Сегодня (во вторник, 21 августа — Ред.) 100-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова… Соединенные Штаты глубоко обеспокоены, тем что состояние его здоровья ухудшается", — отмечается в сообщении.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что получила письмо от режиссера. По ее словам, наш соотечественник "написал, что конец близок, и он это не про освобождение".

Позже уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова узнала, что состояние режиссера "удовлетворительное" и прислала его фотографии из колонии.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова и украинского активиста Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.

Незаконно осужденный писал родным, что у него выпадают волосы и крошатся зубы, а 14 мая объявил бессрочную голодовку. Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в РФ. Потом наш соотечественник согласился на поддерживающую терапию.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд попросил российского президента Владимира Путина помиловать украинца. После этого пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков утверждал, что режиссер не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генсека СЕ.