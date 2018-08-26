Заброс передовых групп и разведка: в ДШВ создали новое подразделение

Десантники ВСУ / Фото: mil.gov.ua

Комендатура десантного обеспечения сформирована в одной из отдельных военных частей Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"В ее состав входит отделение десантного обеспечения. Задача этого подразделения состоит в "инфильтрации" передовых групп воздушным путем в конкретный район местности, проведение метеоразведки, разведки площадки приземления, приема основных сил десанта. Личный состав с соответствующим снаряжением будет выполнять прыжки с различных высот и видов авиационной техники, в разных метеоусловиях и время суток", - сказано в сообщении пресс-службы Минобороны на странице в Facebook.

Напомним, ранее на побережье Азовского моря прошли тактические учения ВСУ "в тылу врага".