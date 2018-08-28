Эксперт спрогнозировал, когда "кремлевские кукловоды" сместят главаря "ДНР" Захарченко

Александр Захарченко / Reuters

Российские власти планируют в ближайшее время сместить с поста главаря группировки террористов "ДНР" Александра Захарченко.

Такое мнение в статье для портала "Апостроф" высказал военный эксперт и обозреватель Юрий Карин. Как считает он, "кремлевские кукловоды" намереваются "перетряхнуть" верхушку группировки "ДНР" уже в сентябре нынешнего года.

"На место Захарченко в ближайшие недели Кремлем будет назначена более удобная кандидатура. Это будет фигура без дурного шлейфа, судимости и крови на руках", – написал Карин.

По его информации непосредственно ради смещения Захарченко из России прибудет уполномоченная Кремлем комиссия.

"В сентябре в Донецк прибудет комиссия из России, которая найдет злоупотребления властью, бардак и прочее для смещения Захарченко с должности. Кто будет вместо Захарченко? Суть одна – будет новая марионетка Кремля, фамилия которой совсем не важна", – резюмировал Карин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-боевик рассказал, как Захарченко ликвидировал главаря "Оплота" Жилина.