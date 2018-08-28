Стрельба и взрыв: в Киеве неизвестные отжали здание на Подоле, есть раненый

Во вторник, 28 августа, в Киеве на Подоле группа неизвестных ворвалась в здание на улице Воздвиженской 56 и совершила захват помещения адвокатской фирмы.

"На Воздвиженке взрыв в офисе. Если правильно подслушала, из проезжающего бусика кто-то бросил по двери", - написала на своей странице в Facebook блогер Татьяна Гонченко.

На месте находится большое количество правоохранителей, сообщают очевидцы.

"Пишут, что это была попытка рейдерского захвата - люди в масках выбили дверь", - добавила Гончаренко.

По данным издания "Наш Киев", неизвестные люди в черной форме, шлемах и со щитами в руках, порезав дверь болгаркой, ворвались в здание и вытолкали на улицу охранников.

"В настоящее время на месте находилась полиция, которая не предпринимала никаких действий. Мужчина, который вскрывал дверь, обращаясь к сотрудникам крикнул, что компания "отбирает здание у простых бедных людей", а полиция ничего не делает. Также по словам мужчины, в здании произошла стрельба, есть раненый", - отметило издание.

Правоохранители находятся на месте происшествия и выясняют все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове из-за мощного взрыва эвакуировали жителей многоэтажки.