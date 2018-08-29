"Сухой День знаний". Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на 1 сентября

29 августа 2018, 10:54

В столице в первый день осени ожидается переменная облачность, отметили в Укргидрометцентре.

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 1 сентября не будет осадков
В Киеве 1 сентября не будет осадков, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В субботу, 1 сентября — в День знаний, в Киеве днем температура воздуха не превысит +26 градусов.

В первый день осени в столице не ожидаются осадки, будет переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура воздуха составит +24…+26, а ночью — +12… +14 градусов. 

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве 1 сентября не будет осадков
В Киеве 1 сентября не будет осадков, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.  

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Киев Укргидрометцентр 1 сентября День знаний
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