В этом году первый, пятый и десятый класс пойдут в школу без учебников

Лилия Гриневич рассказала, почему произошел такой провал с учебниками / Народный фронт

В этом учебной году первоклашки, пятиклассники и ученики 10-х классов впервые отправлятся в школу без учебников - необходимое количество просто не напечатано.

Задержка объясняется огромным тиражом необходимых книг - 18,5 миллионов экземпляров, в два с половиной раза больше, чем в предыдущие годы, во время заседания правительства сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает "УНИАН".

По словам министра, сейчас для учебы печатается три линейки учебников в связи с реформой образования, а также двуязычные словари для школ с языком обучения национальных меньшинств, хрестоматии, пособия и методические материалы.

У Миобразования был разработан план доставки учебников. Так, в августе, должны были быть доставлены учебники для первоклассников, в июле - для 5-х классов, в сентябре - для 10-х классов.

"Но в реальности все сдвинулось на месяц-полтора. 80% учебников для 5-х классов уже доставлены в областные базы, и местные органы самоуправления развозят их в школы. Продолжается печать и начинается доставка учебников для 1-го класса. 10-й класс сейчас печатается, и они будут доставлены в каждую школу только в ноябре... но впервые электронные версии учебников полностью размещены на сайте министерства", - объяснила Гриневич.

"Все учебники для тех классов, которые печатаются, будут размещены там до 1 сентября. Также есть часть тех учебников, которые уже есть в школах, но чтобы дети могли носить по возможности более легкие портфели", - добавила Гриневич.

Министр перечислила три причины провала с учебниками: первый из них - блокирование закупок издательствами из-за судебных исков.

"Путем этих исков издательства заставляют нас предоставлять грифы и допускать к печати откровенно некачественные учебники, например, с плагиатом, который мы обнаружили из польских и российских учебников. Суды дают им положительные решения. У меня сегодня уже есть практика, когда мы вынуждены выдавать дипломы кандидатов наук по решению суда... теперь еще нам учебники по решению суда придется выдавать. Хотя там есть откровенные ошибки!", - подчеркнула министр.

Она подчеркнула, что "проблема в том, что суд блокирует не только ситуацию по экспертизе одного учебника, но и запрещает выдавать другие всей линейки".

"В настоящее время по решению суда заблокированы учебники по биологии и химии для 10-го класса, а также учебники "Основы информатики" для 5-го класса. А это значит, что мы не можем напечатать ни один другой учебник по этим предметам. Это новое явление, с которым мы никогда не сталкивались", - пожаловалась Гриневич.

Вторая причина напряженной ситуации с учебниками - очень ограниченные полиграфические возможности украинских предприятий.

Читайте такжеНовая украинская школа: к чему готовиться детям и родителям с 1 сентября"Это означает, что в следующем году нам нужно выходить на международные полиграфические рынки и заказывать не только в Украине, но и за рубежом", - заметила глава Минобразования.

Третья причина, сообщила она, это несовершенная процедура экспертизы учебников. Гриневич отметила, что Институт модернизации содержания образования (ИМСО), ответственный за экспертизу учебников и их закупку, будет реорганизован в связи с нарушением сроков печати учебников. Предусматривается изменение структуры и полномочий Института и обновление штата.

"Аудит я уже назначила на 4 сентября-5 октября. По его результатам произойдет реорганизация, которая предусматривает увольнение всех сотрудников и проведения повторных конкурсов на должности", – пояснила министр.

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