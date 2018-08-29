Готовимся к 1 сентября: как сэкономить на сборах ребенка в школу

Сколько стоит подготовить ребенка к 1 сентября / unian.net

Последние дни августа хороши тем, что можно подготовить ребенка в школу со скидкой. "Главред" заглянул в отделы канцтоваров и магазины одежды в поисках выгодных цен.

Перед этим мы составили список – чтобы ничего не забыть и отметить то, что удалось купить ранее. В перечне: дневник, тетради, обложки для них и учебников, пенал, ручки, простые и цветные карандаши, набор для черчения или циркуль, портфель или сумка, торба для спортивной формы, контейнер для перекуса. А еще школьная одежда, обувь, костюм для занятий спортом и кроссовки.

Где покупать?

Канцтовары дешевле в больших супермаркетах или на складах, которых в Киеве несколько. Как правило, там можно приобрести тетради, дневники и ручки по оптовым ценам. Если брать пачку – то можно получить скидку. Более того, супермаркеты еще и соревнуются между собой, предлагая товары собственного производства. Например, тетради. Минус – страницы не всегда плотные и белые. Но это не большая беда, тем более что, по словам экспертов "Укрметртестстандарта", белоснежная бумага негативно влияет на зрение. Хотя и на темной писать вредно – излишнее напряжение.

Читайте такжеНовая украинская школа: к чему готовиться детям и родителям с 1 сентябряЗа рюкзаками для младшей школы можно идти и в магазин, и на рынок. Средняя цена портфеля – примерно 600-1000 гривен. Некоторые супермаркеты уже снизили цены и начали распродажи.

Если необходима сумка для старшеклассников, тогда – путь в специализированный магазин. Цены примерно такие, как и на рюкзаки. Минус – сумка через одно плечо способствует возникновению сколиоза.

Торба для спортивной формы – 50-200 гривен.

После посещения магазинов мы заметили, что некоторые из них идут на уловки, заманивая покупателей. Например, выставляют цены со скидками, в то время как в соседнем супермаркете точно такой же товар продается за аналогичную сумму, но без громкой надписи "Sale".

Несложности выбора

В младших классах учителя просят не покупать тетради более чем на 24 страницы, в старших – в зависимости от предмета. Надо рассчитывать: на каждую дисциплину необходимо минимум по две единицы. Средняя цена пачки тетрадей из 20 штук – 80-100 гривен.

Для первоклассников пеналы лучше раскладные, но не со множеством вкладок, чтобы в них помещалось все самое необходимое – ручки, карандаши, резинка, в последствии – циркуль. Цены стартуют от 50 гривен. К слову, спросите у своего классного руководителя, нужна ли ручка с зеленой пастой, ведь часто в школах малышей учат исправлять свои ошибки самостоятельно, при этом не используя красный цвет.

На ручки и карандаши потратите – еще 50 гривен. Столько же на обложки для книг и тетрадей. Краски и цветные карандаши – примерно 100 гривен.

В результате получается, что канцелярский бюджет в среднем около 350 гривен. Если хотите его несколько урезать, то обязательно посоветуйтесь с учителем, чтобы не покупать ничего лишнего и проведите ревизию в письменном столе, перебрав остатки с прошлого учебного года.

Отдельно скажем о портфеле. По советам врачей-ортопедов, верх рюкзака школьника младших классов должен быть не выше линии плеч, а низ - чуть ниже бедер. Его ширина пусть не превышает ширину плеч ребенка. Второе правило: вес рюкзака для первоклассника не должен быть больше килограмма-полтора. Третье: выбирайте рюкзак с ортопедической спинкой. То есть с рельефной поверхностью и жестким дном. Это позволяет поддерживать спину ребенка в правильном положении. Дополнительный элемент - ремень застегивается на бедрах. Он уменьшает нагрузку на позвоночник. Лямки должны быть широкие - 5-8 сантиметров. Для удобства внутри ученической сумки - карманы и перегородки. Сам ранец пусть будет с твердым корпусом, чтобы вещи не давили изнутри.

Без формы

Носить или не носить школьную форму – сегодня определяет администрация школы вместе с родителями. Чтобы это понять, во многих учебных заведениях еще в прошлом году проводился опрос. Его результаты показали, что родители часто не против, чтобы дети надевали даже джинсы. Правда, не яркие и без стразов, лучше – классические.

Читайте также1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условияхЧасто администрация школы рекомендует, по возможности, приготовить несколько рубашек для мальчика и блуз для девочек. Не обязательно белых. Их еще можно приобрести в магазинах одежды на скидках. Средняя цена – 200 гривен. Если же на распродажи попасть не удалось, то тогда рассчитывайте на 300-350. Рубашек надо две.

Цена зависит от качества ткани. Отечественные производители часто шьют из материалов с добавлением синтетического волокна. Говорят, носится лучше – дольше и менее мнется. Но в рубашке из ткани, в которой синтетики больше 40%, вряд ли ребенку любого возраста будет комфортно: ранней осенью - жарко, зимой - холодно. Если же хочется 100% хлопка, то лучше позаглядывать в магазины иностранных сетей. Как показывает практика, большинство детских вещей для них шьется из натуральных тканей.

Это же касается брюк, юбок, пиджаков и свитеров. Весь костюм для ребенка может стоить 800-1400 гривен. Еще 500 гривен минимум – на обувь. Она может быть не только классическая, но и сдержанная спортивная - такая дешевле.

Отдельная статья расходов – спортивный комплект. Если с прошлого года ничего не осталось, то штаны и кофту придется купить за 500 гривен. На распродаже - дешевле. Самые простые кеды – 100, кроссовки – от 500 гривен.

В итоге получается, что одежда будет стоить – примерно 2500 гривен.

Вышиванка нужна?

В большинстве украинских школ на праздники, такие как первый звонок, детей просят надевать вышиванку. В некоторых в дневниках так и пишут: "Вышиванка обязательна".

Читайте также1 сентября-2018: когда на линейку и как подготовить ребенка к школе в домашних условияхДешевле купить сорочку, украшенную машинной вышивкой – за 230-300 гривен. Значительно дороже – вышиванки ручной работы – от 1000 гривен. Плюс в том, что в Украине их никогда не носили по размеру, поэтому смело можно покупать и на вырост. Рукава - укорачиваем, перешивая пуговицу на манжетах, длину – скрываем поясом.

Единственно, на что можно обратить внимание – состав ткани. В синтетике детям будет снова-таки не комфортно.

В целом же после нескольких часов, проведенных в магазинах и на рынках, мы посчитали: общая сумма школьного комплекта обойдется родителям примерно 4000 гривен.