"Приняли единогласно". Нацсовет по ТВ и радио вынес предупреждение каналу NewsOne

Логотип телеканала NewsOne / Википедия

Члены украинского Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания единогласно решили вынести предупреждение телеканалу NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с формулировкой "за популяризацию/пропаганду органов государства-агрессора".

Соответствующее сообщение опубликовано член Нацсовета Сергей Костинский на собственной странице в соцсети Facebook.

Было решенео, что телеканал NewsOne нарушил требования абзаца девятого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Не допускается использование телерадиоорганизаций для: трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащие популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора", - именно так сформулировано в документе.

Внеплановая проверка, назначенная Нацсоветом, установила, что на NewsOne 17 декабря 2017-го в выпуске передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным", посвященный обзору военных действий в Сирии, ведущий прокомментировал видео с демонстрацией работы военно-воздушных сил РФ такими словами: "Потому что это. Нравится это – не нравится, но это есть мощь. Это нельзя, это невозможно отрицать".

Костинский также отметил, что проверку провели после обращения в Нацсовет Службы безопасности Украины, а также нардепов Украины Ирины Геращенко и Ирины Фриз.

Напомним, ранее сообщалось о том, что управляющим NewsOne стал Андрей Портнов – некогда высокопоставленный чиновник администрации президента Януковича.