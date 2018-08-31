Эксперт рассказал, как Россия может "не пустить" Украину в НАТО

Россия может не допустить вступление Украины в НАТО, обеспечив отсутствие консенсуса внутри Альянса, считает эксперт / Главред

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко утверждает, что Российская Федерация может не допустить вступление Украины в НАТО, обеспечив отсутствие консенсуса внутри военно-политического блока.

РФ прекрасно понимает, что для нее важно не допустить членства Украины в НАТО, поскольку тогда границы Альянса еще больше приблизятся к российским, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Но достичь этого (невступления Украины в блок — Ред.) возможно не столько производством антинатовских настроений в Украине, сколько обеспечением отсутствия консенсуса внутри НАТО", — отметил собеседник.

Историк полагает, что Россия не будет делать ставки на президентских выборах в Украине (запланированы в 2019 году — Ред.), как и США. "Эти государства будут работать с любым, кто придет к власти", — добавил Бондаренко.

"А вот в парламентских выборах Россия может быть заинтересована. По моим данным, Россию сейчас интересуют не столько президентские выборы в Украине, сколько выборы в Европарламент, которые состоятся в следующем году", — подчеркнул историк.

Ранее ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко выразил мнение, что главной причиной, по которой страны-члены НАТО пока не хотят видеть Украину в своих рядах, является то, что Киев на сегодняшний день — не столько "возможность", сколько "проблема" для Альянса.