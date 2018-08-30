Жадан объяснил, почему Украина - не Россия

Сергей Жадан / УНИАН

Украинский писатель и музыкант Сергей Жадан считает, что главное отличие Украины от России состоит в другом понимании украинцами "природы государства и природы общества".

"Украина ментально, культурно и исторически другая. Мы другие. Мне кажется у нас совсем другое понимание понятий природы государства, природы страны, природы общества... Мы просто другие", - сказал Жадан в эфире телеканала NewsOne.

При этом писатель не уточнил, как именно он трактует эти понятия.

По его мнению, несмотря на то, что у России и Украины есть общая история, она "колониальная и больше нас разъединяет, чем объединяет".

Накануне глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что граждане Украины, у которых есть родственники в России, должны перевезти их к себе в страну из-за "лучшей экологии".