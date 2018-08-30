Эксперт спрогнозировал в Украине политические бои без правил

В Украине в сезоне осень-зима гарантированы политические бои без правил, полагает эксперт / Главред

Руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко утверждает, что в Украине в сезоне осень-зима гарантированы политические бои без правил.

В новом политическом сезоне баталий будет немало, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

"Страна уже живет выборами (которые по закону должны стартовать только в конце декабря). Поэтому будет много провокаций, интриг, неожиданностей, взаимных обвинений", — отметил собеседник.

По его словам, "в информационном пространстве будет немало грязи, под Верховной Радой будут митинги протеста и даже попытки вывести людей на улицу". Читайте такжеКравчук посоветовал Вакарчуку и Зеленскому не идти в президенты

"Некоторых политиков попытаются снять с дистанции и даже посадить. Кого-то — лишить депутатского иммунитета или даже гражданства", — заявил Бондаренко.

Историк подчеркнул, что "в сезоне осень-зима гарантированы сплошные "Танці з зірками" и политические бои без правил". "Шоу для общественности будет гарантировано!", — добавил политолог.

Ранее заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что примерно с сентября для страны наступит самый опасный период в ее истории.