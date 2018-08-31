Эксперт объяснил, почему ядерное оружие не поможет Украине в войне с РФ

31 августа 2018, 10:28

В Украине происходит фетишизация ядерного оружия, отметил Кость Бондаренко.

ядерная ракета, баллистическая ракета
В Украине происходит фетишизация ядерного оружия, отметил политолог / euobserver.com

Украина обрела независимость в то время, когда на ее территории находилось ядерное оружие, однако наша страна не имела и не могла иметь средств для переподчинения себе этого оружия, заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко.

"Таким образом, наличие ядерного оружия на территории Украины не решало ситуацию – оно все равно было российским, управлялось из Москвы и подставляло Украину под удар в случае обострения отношений между Россией и США", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Эксперт отметил, что сегодня создается немало легенд вокруг ядерного оружия и происходит его фетишизация.

"Восстановить ядерное оружие мы не можем – в силу своих международных обязательств и даже исходя из того, что сама постановка вопроса вызовет яростное сопротивление в первую очередь у тех, кого мы называем "стратегическими партнерами". И еще один момент: в возможной войне с Россией ядерное оружие не может использоваться ни нами, ни россиянами. Поэтому говорить о восстановлении нашего ядерного потенциала, как минимум, бессмысленно", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее Бондаренко рассказал, как Россия может "не пустить" Украину в НАТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина война ядерное оружие Кость Бондаренко
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:59
"Мы почувствовали этот гребаный мир": в Днепре молодая пара самоубийц оставила предсмертную записку
11:38
Глава Сербской церкви попросил Вселенского патриарха не давать Томос УПЦ
11:29
"Жесткий демократ со внутренним стержнем". В США выложили стенограммы разговоров Ельцина и Клинтона
11:25
Девушка дня Instagram: пышногрудая красавица родом из Днепра Ольга Сетейкина Фото
11:00
Омелян рассказал, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Украине
11:00
Начался чат с экономистом Эриком Найманом
10:59
Быстряков рассказал о тайных записках Кобзона Видео
10:50
Кобзон умер, но дело его живет! мнение
10:32
Запад теряет интерес к Украине, нам нужно продолжать борьбу - Дещица Видео
10:28
Эксперт объяснил, почему ядерное оружие не поможет Украине в войне с РФ
10:00
"Подрывать и влиять". В США выпустили документальный фильм о "30-летнем сговоре" Путина с Трампом
09:51
Двойное самоубийство в центре Днепра: СМИ рассказали о новых жертвах игр в соцсетях Фото Видео
09:25
В РФ признали, что задерживают суда в Азовском море и обвинили Украину в "пиратстве" Видео
09:16
Идеи праздничного маникюра и причесок на 1 сентября с наглядными фото и обучающими видео Фото Видео
09:15
Супрун рассказала, чем опасны для учеников школьные линейки
08:56
"Одна из сильнейших команд мира": Фонсека оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов
08:50
СБУ задержала курируемых из РФ "агитаторов", планировавших вмешательство в выборы
08:26
Погода в последний день лета: синоптики рассказали, где ждать жару до +34 градусов
08:04
Зрада или перемога: как Россия стала крупнейшим инвестором Украины мнение
07:59
Юлия Тимошенко объявила о выдвижении в президенты Украины
07:54
В Раде пригрозили уничтожить "кацапские войска" в Азовском море "за 5 минут"
07:37
Газ для населения, ограничения скорости, пункты пропуска и школы: что меняется в Украине с 1 сентября Видео
07:23
Трамп пригрозил выходом США из Всемирной торговой организации
07:12
"Порошенко надел камуфляж главпатриота": что стоит за планами Киева о разрыве "дружбы" с Россией
06:53
Зачем Путин затеял невиданные военные учения мнение
06:35
Великолепный месяц: астролог рассказал, каким будет сентябрь-2018
06:12
"Трибунал устроим": экс-депутат Госдумы рассказал, когда Путина могут отстранить от власти
06:12
Эксперт рассказал, как Россия может "не пустить" Украину в НАТО
05:48
Названы самые лицемерные знаки Зодиака
04:43
Ученые назвали страну с самой высокой смертностью от алкоголя
04:14
Танцевальный флешмоб на границе с Польшей набирает популярности в Сети, опубликовано видео Видео
04:01
Словацкий реформатор предупредил: без сотрудничества с МВФ Украину ждет дефолт
03:39
"Татуировка отлично выглядит". Одесская Барби в купальнике покрасовалась в опасной позе
03:07
"Хочется кого-то отметелить": Ницой ополчилась против Минобразования
02:28
"Безумно красивая малышка": солистка "ВИА Гры" похвасталась стройными ногами
01:57
Эксперт объяснил, почему РФ вышла в лидеры по инвестициям в Украину
01:31
"Стоит помнить, сколько оружия у населения на руках": политолог оценил риски предоставления автокефалии УПЦ Видео
00:42
YouTube огласил список самых популярных клипов лета-2018 Видео
00:10
В Виннице задержан подозреваемый в расстреле матери 6-летней девочки Видео
30 августа, четверг
23:45
"Диор-крошка": plus-size модель Эшли Грэм взволновала фанатов снимками в нижнем белье
22:59
Официально: главный тренер "Зари" ушел со своего поста после вылета команды из ЛЕ
22:48
Украина провела стрельбы в Черном море
22:33
В России начался тест новой технологии для блокировки Telegram
22:24
Госдеп потребовал от России прекратить "кошмарить" суда в Азовском море
22:05
Городской совет Черновцов объявил бойкот ЛГБТ-сообществам
21:38
Жерару Депардье выдвинули обвинение в изнасиловании и домогательствах
21:30
РБ Лейпциг - Заря - 3:2. Заря вылетела из ЛЕ. Видео голов
20:59
Лорак побаловала своих поклонников фотоснимком без юбки
20:49
Врачи рассмотрели в недуге Кобзона "афтограф Чернобыля"
20:33
"Холодная война": СМИ гадают, придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять