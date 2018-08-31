Эксперт объяснил, почему ядерное оружие не поможет Украине в войне с РФ

В Украине происходит фетишизация ядерного оружия, отметил политолог / euobserver.com

Украина обрела независимость в то время, когда на ее территории находилось ядерное оружие, однако наша страна не имела и не могла иметь средств для переподчинения себе этого оружия, заявил глава фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко.

"Таким образом, наличие ядерного оружия на территории Украины не решало ситуацию – оно все равно было российским, управлялось из Москвы и подставляло Украину под удар в случае обострения отношений между Россией и США", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

Эксперт отметил, что сегодня создается немало легенд вокруг ядерного оружия и происходит его фетишизация.

"Восстановить ядерное оружие мы не можем – в силу своих международных обязательств и даже исходя из того, что сама постановка вопроса вызовет яростное сопротивление в первую очередь у тех, кого мы называем "стратегическими партнерами". И еще один момент: в возможной войне с Россией ядерное оружие не может использоваться ни нами, ни россиянами. Поэтому говорить о восстановлении нашего ядерного потенциала, как минимум, бессмысленно", - добавил Бондаренко.

Напомним, ранее Бондаренко рассказал, как Россия может "не пустить" Украину в НАТО.