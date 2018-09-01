Новая школа: какие изменения ждут юных украинцев с 1 сентября

1 сентября 2018, 09:50

В Украине вводятся новые строительные нормы.

Школа, класс
Украинские школы ждут изменения / otvetprost.com

С первого дня осени 2018 года в Украине начинают действовать новые правила, которые регулируют проектирование и реконструкцию учреждений образования (кроме дошкольных учреждений).

Нововведения затрагивают изменения основных требований, которые касаются площади застройки, наличия соответствующих помещений для организации обучения, пишет ТСН.

"В зданиях учебных заведений в зависимости от типа предусматриваются следующие функциональные группы помещений: классы, учебные кабинеты, лаборатории и аудитории; залы чертежи (в заведениях профессионального и высшего образования); учебно-производственные; учебно-научные (в учреждениях высшего образования); физкультурно-спортивные; библиотека; клубно-зрелищные; питания (ресторанного хозяйства) медицинского обслуживания; административно-служебные; вспомогательные и подсобные (вестибюль, гардеробы, рекреации, санузлы, кладовые)", - говорится в сообщении.

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При этом новые стандарты предусматривают, что новые школы будут иметь: пандусы, защитную зеленую полосу (деревья, кусты, газон) шириной не менее 1,5 м, а со стороны улиц - не менее 3 м, ограждение высотой не менее 1,2 м, подъезды для пожарных машин к зданиям, возможность объезда вокруг здания, а также открытые участки для стоянки автомобилей.

В то же время, согласно нововведениям, постройки должны иметь не более трех этажей для учреждений общего среднего образования (в больших городах, кроме районов с сейсмичностью 7-8 баллов, допускается строительство четырехэтажных школ) не более четырех этажей для профтехучилищ.

Кроме того, организация физкультурно-спортивных зон предусматривает крытые и открытые спортивные сооружения и площадки: для легкоатлетических и гимнастических занятий, игр в баскетбол, волейбол, футбол. Допускается также размещение площадки с тренажерным оборудованием и площадки для катания на роликах.

В то же время, согласно новым стандартам, здания и сооружения учебных заведений должны быть оборудованы сетями системы связи, телевизионного и проводного вещания, сети Интернет.

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Вместе с тем в учебных заведениях отопление остается централизованным, но допускается возможность использования альтернативных источников: тепловые насосы, солнечные коллекторы, которые могут применяться в случае активного использования здания летом.

При этом отмечается, что отопительные приборы следует оборудовать автоматическим регулятором температуры воздуха в помещении (терморегулятор или электронный регулятор расхода теплоносителя).

Напомним, ранее сообщалось о том, что меняется в Украине с 1 сентября.

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