Социолог назвала ключевые проблемы Украины за годы независимости

В Украине партии создаются для выборов, подбирая популярных лидеров и включая за их спинами в списки нужных людей, считает Ирина Бекешкина.
В Украине за все годы независимости так и не сформировалась нормальная политическая система, подобная существующей в Польше или Чехии – со стабильными партиями и четко сформулированными программными целями, заявила социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.
По ее мнению, в Украине партии создаются для выборов, подбирая популярных лидеров и включая за их спинами в списки нужных людей.
"В чем здесь опасность? Слияние экономики и политики ставит добившиеся власти финансово-экономические кланы в особо благоприятные условия, закрепляет их монопольное положение и выводит из зоны конкуренции", - пишет она в колонке на "Новом времени".
Вторым опасным следствием социолог назвала избирательность в реализации принципов права и закона.
"Очевидно, что коррупция является неотъемлемой составляющей этой системы, как плата за особое положение, эксклюзивные возможности, доступ к государственным ресурсам", - подчеркнула Бекешкина.
Еще одним неотъемлемым компонентом олигархическо-клановой системы она назвала "свои" СМИ: "Есть еще где-то такая страна, в которой все ведущие телеканалы принадлежат олигархам? А именно телевизор является основным источником информации для 85% населения, именно телевизор формирует представление о том, что происходит в стране".
Напомним, ранее руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде" спрогнозировал в Украине политические бои без правил.