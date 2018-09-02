Социолог назвала ключевые проблемы Украины за годы независимости

Названы ключевые проблемы Украины / Обозреватель

В Украине за все годы независимости так и не сформировалась нормальная политическая система, подобная существующей в Польше или Чехии – со стабильными партиями и четко сформулированными программными целями, заявила социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

По ее мнению, в Украине партии создаются для выборов, подбирая популярных лидеров и включая за их спинами в списки нужных людей.

"В чем здесь опасность? Слияние экономики и политики ставит добившиеся власти финансово-экономические кланы в особо благоприятные условия, закрепляет их монопольное положение и выводит из зоны конкуренции", - пишет она в колонке на "Новом времени".

Вторым опасным следствием социолог назвала избирательность в реализации принципов права и закона.

"Очевидно, что коррупция является неотъемлемой составляющей этой системы, как плата за особое положение, эксклюзивные возможности, доступ к государственным ресурсам", - подчеркнула Бекешкина.

Еще одним неотъемлемым компонентом олигархическо-клановой системы она назвала "свои" СМИ: "Есть еще где-то такая страна, в которой все ведущие телеканалы принадлежат олигархам? А именно телевизор является основным источником информации для 85% населения, именно телевизор формирует представление о том, что происходит в стране".

Напомним, ранее руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко во время чата в "Главреде" спрогнозировал в Украине политические бои без правил.