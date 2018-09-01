Синоптики предупредили, когда в Киеве ожидается +31

В Киеве 3 и 4 сентября днем будет +31 градус, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в понедельник и во вторник, 3-4 сентября, днем температура достигнет отметки в +31 градус.

В столице в первые рабочие дни осени осадки не ожидаются, будет переменная облачность, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 3 и 4 сентября ночью будет +15… +17, а днем — +29… +31.

В среду и четверг, 5-6 числа, ночная температура тоже прогнозируется +15… +17, а дневная может снизиться и составить +26… +28 градусов.

В Киеве 3 и 4 сентября днем будет +31 градус, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, на Академгородке выпал град. В столице затопило Подол, а также главную улицу — Крещатик.