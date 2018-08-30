Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на первые выходные осени

В Киеве 1 и 2 сентября не будет осадков, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в субботу и воскресенье — 1-2 сентября — днем температура воздуха не превысит +28 градусов.

В столице в первые выходные осени осадки не ожидаются, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 1 сентября — в День знаний — ночью температура воздуха составит +12… +14, а днем — +26… +28, будет переменная облачность.

Прогнозируется, что 2 числа ночью температура достигнет +15… +17 градусов, днем ожидается солнечная погода.

В Киеве 1 и 2 сентября не будет осадков, спрогнозировали в Укргидрометцентре / Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, в ночь на 16 августа в Киеве бушевала непогода — был ливень с грозой, местами выпал град. В столице затопило Подол и главную улицу — Крещатик. Узнать больше о "погодном ударе" можно здесь.