Портников рассказал, как Москву наказывают за гордыню

Решение Синаксиса (собрания епископов Константинопольского патриархата) - подтвердить право Константинополя предоставлять автокефалию без необходимости согласования с другими православными церквями стало своеобразным ответом московскому патриарху Кириллу, который накануне встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в своей колонке на "Эспрессо".

"В первую очередь она (ситуация) связана со стремлением Константинополя подтвердить свое право исторической церкви и ограничить амбиции "новых церквей", которые получили автокефалию от Вселенского патриарха и теперь делают вид, что существовали всегда и никакой матери-церкви у них не было. И московского патриарха наказывают за тяжкий грех - грех гордыни", - пишет Портников.

По словам журналиста, такое решение Синаксиса дает украинской государственности "дополнительный импульс, когда сталкивается с упрямым нежеланием россиян соглашаться с самим фактом существования украинского народа, украинского языка и истории".

"Украинская автокефалия тоже может быть получена благодаря нежеланию Москвы признавать утвержденный столетия назад порядок взаимоотношений в мировом православии. Это и есть гордыня в чистом виде", - заключил Портников.

Напомним, на Архиерейском соборе, который прошел в Стамбуле в воскресенье, 2 сентября, епископами было признано право Константинопольской церкви давать автокефалию без согласия других православных церквей.