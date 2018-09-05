"Верх близорукой рукож*пости": половина французских "вертолетов Авакова" будут бэушными

Вертолет Н225

21 вертолет из 55 запланированных Украиной к покупке у французской Airbus Helicopters SAS оказался бэушным, сообщили "Наші гроші" со ссылкой на систему госзакупок Prozorro.

Стоимость контракта составляет 554,29 млн евро (около 18,23 млрд). Вертолеты купят за счет французского кредита в 475 млн евро, еще 15 процентов контракта будет выделено из украинского бюджета.

К концу 2022 года для нужд Нацгвардии и ГСЧС ожидается поставка:

на 274,35 млн евро - 21 б/у тяжелый двухдвигательный вертолет модели Н225 по 1,72-14,05 млн евро;

на 118,37 млн евро - 24 новых легких однодвигательных вертолета модели Н125 по 4,14-6,49 млн евро;

на 91,9 млн евро - 10 новых легких двухдвигательных вертолетов модели Н145 по 8,63-10,23 млн евро.

Основные узлы и агрегаты вертолетов Н225 2007-2012 годов выпуска будут иметь степень износа 50 процентов.

facebook.com / Юрий Николов

Еще 69,67 млн евро уйдет на обучение авиатехников и пилотов, а также техподдержку машин.

Новость прокомментировал в Facebook журналист "Наших грошей" Юрий Николов.

"Понятно что сама история с закупкой французских вертолетов в долг на 18 миллиардов гривен - это вообще верх близорукой рукожо*ости - дурные деньги выводятся за кордон в ущерб своему производству. Но я даже в страшном сне не мог предположить, что покупать будут бэушные вертолеты", - написал Николов.

По его словам, после того, как один из этих вертолетов упал в Северном море, норвежские нефтяники, купившие их ранее, отказались от всей партии.

"Так что украинский барыга тупо выкупил то, от чего в Европе отказались как от опасного", - заключил журналист.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что до конца 2018 года в Украине планируется создать более 20 образцов вооружения и военной техники.