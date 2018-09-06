Экс-начальник Лукьяновского СИЗО рассказал, что зэки "засовывают себе в задницу"

Экс-начальник Лукьяновского СИЗО Валерий Бунак рассказал, как у заключенных оказываются при себе мобильные телефоны и иные запрещенные вещи.

На вопрос, как к заключенным попадают мобильники, он в интервью "Гордон" назвал два основных канала: "Первый и самый мощный – сами зэки проносят, когда их привозят из судов или райотделов. Например, в суде пихнули ему телефончик, и он протащил его в СИЗО благодаря двум людям: конвоиру, который его сопровождает, и моему балбесу-подчиненному, который его догола не раздел и не обыскал. А как всех прощупаешь? Знаете, что зэки себе в задницу засовывают? Мобильные по пять штук и так проносят в СИЗО".

По его словам, второй канал – это недобросовестность младших инспекторов, которые телефоны в изолятор доставляют за вознаграждение.

Прокомментировал Бунак и фотографии того, что якобы нашли в камерах "торнадовцев", которые опубликовала пресс-секретарь генпрокурора. Там вроде как были ножи, мачете и алкоголи. "Ну какое "мачете"? Это оторванная полоса от нар была, а ножи обычные столовые для готовки еды. А вот алкоголь – ну, что сказать… не досмотрели мои подчиненные, некачественно проводились обыски в камерах", – признался экс-начальник СИЗО.

Напомним, Бунака уволили после скандала с расформированной ротой "Торнадо". Тогда бывшие бойцы добровольческого батальона Торнадо взбунтовались в Лукьяновском СИЗО. Бунт был подавлен с помощью спецназа.

Позднее в Минюсте Украины заявили о том, что "торнадовцам" помогли сотрудники следственного изолятора.