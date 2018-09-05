На Волыни священник УПЦ (МП) отказался отпевать умершую от рака девочку

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В селе Озеро Кивецивского района Волынской области настоятель местного, Свято-Покровского храма УПЦ (Московского патриархата) отказался провести похоронный обряд над умершей от онкологического заболевания девятилетней девочкой, поскольку она была крещена в храме УПЦ (Киевского патриархата).

Такое сообщение опубликовал портал "Волынь" со ссылкой на родственников умершей. По их словам, 9-летняя Регина Чужук с 2014-го страдала от рака. Скончалась она в минувшее воскресенье, 2 сентября. Ее мать, Марта, обратилась к сельскому священнику с просьбой похоронить ребенка по христианским канонам. Но тот, услышав, что ребенок был крещен в Луцком Свято-Троицком соборе УПЦ (КП), отказался проводить погребальный обряд.

В результате семья Чужук была вынуждена была обратиться к священнику из другого села.

Комментируя представителям СМИ отказ священника пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ (МП) Олег Точинский, заявил, что человеку "последние почести" должны воздаваться в той конфессии, к которой он принадлежал. "Мы не бюро ритуальных услуг, а церковь", — цитирует священнослужителя портал "Фраза".

Напомним,ранее сообщалось о том, что в Запорожье священник УПЦ (Московского патриархата) отказался отпевать трагически погибшего ребенка. Однако начальство священнослужителя не увидело никакой аморальности в его поступке.