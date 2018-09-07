"Возбуждается при мысли о мертвых". В Сети позубоскалили над "Няшей"-Поклонской возле гроба Захарченко

Наталья Поклонская и Тимофевв-"Ташкент" / facebook.com/aleksej.golobuckij

кс-"прокурор" аннексированного полуострова Крым Наталья Поклонская, ныне повышенная россиянами до статуса "депутат Госдумы", отметилась странной полуулыбкой и отстраненным взглядом на похоронах убитого 31 августа главаря террориста "ДНР" Александра Захарченко.

На этот момент на своей странице Facebook обратил внимание директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. "Плутовка. Няша даже над гробом Захарченко в мыслях шалит с Николаем ІІ", —подписал он снимок с Поклонской.

Кроме того, за ее спиной стоял выживший во время убийства Захарченко "министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев по кличке Ташкент.

Пользователи Facebook не отказали себе в удовольствии позубоскалить по поводу снимка. "Мироточит слегка", − посмеялся с отсылкой к экстравагантному высказыванию Поклонской о мироточащем бюсте императора Николая II пользователь Вадим Петрюченко.

"А "Ташкент" специально морду не моет. Держит образ", − поглумился пользователь Геннадий Панасенко.

"Какой-то чумазый и грустный Чебурашка со взорванным ухом", − вспомнил классику советской мультипликации пользователь Станислав Пось.

"Тетка Поклонская возбуждается при мысли о мертвых. Шикарный объект исследования психиатрами", − нырнул в глубины психоанализа пользователь Валерий Мертвищев.

"И как такие твари вызрели в нашем государстве, да еще и в прокуратуре. Они еще там хорошенько не рылись", − написала пользовательница Ирина Гриценко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарченко убили в результате взрыва в донецком кафе "Сепар". Он был похоронен на одном кладбище с террористами "Гиви" (Михаилом Толстых) и "Моторолой" (Арсеном Павловым).