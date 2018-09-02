Захарченко положили на одном кладбище с террористами "Гиви" и "Моторолой" - росСМИ

Могилу Захарченко украсил вот такой крест / росСМИ

В оккупированном российскими войсками Донецке на кладбище "Донецкое море" зарыли тело убитого 31 августа главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

Интересно, что на этом же кладбище в свое время зарыли террористических "героев" - командиров бандформирований "Гиви" и "Моторолу".

"Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. "По завершению церемонии прощания по главной улице города в память о Захарченко прошло траурное шествие, в котором приняли участие более 200 тыс. человек", – сообщают росСМИ.

2 сентября в оккупированном Донецке проходит церемония прощания с так называемым главой "ДНР" Александром Захарченко. Проститься с "вождем" пришли тысячи людей, в том числе очень много военных.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в Донецке Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался на месте. Спецслужбы "Донецкой народной республики" уже назвали произошедшее терактом.

Позднее в "ДНР" рассказали, как уничтожили Захарченко. Взрыв в кафе "Сепар" произошел в тот момент, когда тот заходил в помещение.

Также стало известно о том, что увеличилось количество жертв в результате взрыва в Донецке. По последним данным, вместе с Александром Захарченко погиб его телохранитель, пострадавших 11, из них госпитализированы шесть.

Президент РФ Владимир Путин в комментарии на смерть Захарченко заявил, что организаторы и исполнители убийства главаря "ДНР" должны понести заслуженное наказание.

На ликвидацию главаря "ДНР" отреагировали и футбольные фанаты в Сумах. "Захарченко сдох", – написали фанаты на баннере и вывесили его на трибунах.