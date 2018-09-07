Пушилин сделал первое заявление в качестве "врио главы ДНР"

Денис Пушилин / dan-news.info

Денис Пушилин, новоизбранный врио главы самопровозглашенной "ДНР", заявил, что намерен сразу же и по-максимуму активизировать работу "Совета министров республики".

Кроме того, она сказал планирует что будет продолжать курс предыдущего главаря "ДНР" – убитого в минувшую пятницу в Донецке Александра Захарченко.

"Первым делом, хотелось бы поблагодарить Народный совет, депутатов, которые позволили своим голосованием сохранить нормы Конституции, а это позволяет нам продолжить курс Александра Захарченко и приложить все усилия, чтобы те задачи, которые определялись им, вместе с ним, были реализованы", − сказал Пушилин.

Кроме того врио главы "ДНР" подчеркнул, что "жителям ДНР потребуется вместе двигаться одной командой".

Напомним, Пушилин был единогласно "избран" на главный пост в "ДНР" в пятницу, 7 сентября.