Кремль пришлет "помощников" лидеру террористов "ДНР" Пушилину - названы имена

Люди Суркова возьмут Пушилина и компанию под тесный контроль / aksakal.info

В окружение временного главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина ввели нескольких доверенных лиц куратора террористов "Л/ДНР", помощника президента РФ Владислава Суркова.

Пока известно только одно имя - в числе контролеров от Суркова будет бывший сотрудник Института стран СНГ в Киеве Денис Денисов, говорится в комментарии информированного источника, на которого ссылается УНИАН

''Владислав Сурков намерен больше не допускать эксцессов исполнителей на местах. Поэтому с Пушилиним в его ''избирательном штабе'' будут работать его доверенные лица. В частности, из Москвы направят как координатора по вопросам пиара, работой со СМИ и в соцсетях директора Института миротворческих инициатив Дениса Денисова'', - отметил источник.

Читайте такжеВ МИД заговорили о новых санкциях против России из-за выборов в "ДНР"Ранее на эту должность рассматривался директор Института СНГ Владимир Корнилов, однако затем у Суркова "переиграли" назначение.

Напомним, "народный совет "ДНР" назначил временно исполняющим обязанности председателя "республики" Дениса Пушилина.

Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены "внеочередные выборы председателя "ДНР" и парламента".