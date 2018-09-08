Аэропорт вместо отдыха: в "Борисполе" застряли 170 туристов

В "Борисполе" застряли 170 туристов / gazeta.ua

В Украине разгорелся очередной "туристический" скандал, на сей раз в аэропорту "Борисполь" застряли 170 пассажиров, ожидающих вылета в Турцию.

При этом туристы были вынуждены провести сутки в терминале D из-за задержки рейса Вay 2081 до города Бодрума, пишет Gazeta.ua.

"Представитель авиакомпании Bravo Airways, которая должна была осуществлять рейс, не выходит к пассажирам. Горячее питание не предоставляют, в отеле не расселяют. Люди не понимают, к кому обращаться, куда идти. Стоят под открытым небом", - поделился информацией один пассажиров рейса.

При этом пассажиры задержанного рейса являются клиентами туроператора JoinUp.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские туристы не могли вылететь из Египта из-за отсутствия самолета.