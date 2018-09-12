Блогер и ветеран АТО Валерий Ананьев прокомментировал своей задержание

Валерий Ананьев / Соцсети

Ветеран АТО на востоке Украины, писатель и блогер Валерий Ананьев, которого отпустили на поруки народного депутата, заявил, что не имеет претензий к тем, кто его задерживал, зато имеет к самому следствию.

"Люди, которые меня задерживали – к ним претензий абсолютно нет. Ко мне относились нормально и при задержании, и в участке. Они выполняли решение суда. К их действиям у меня претензий абсолютно нет. А вот к следствию – есть", - сказал Ананьев в эфире UMN.

Блогер отметил, что сообщи ему следствие о необходимости явиться "корректно", и в "шуме с задержанием" нужды бы не было.

"Сегодня днем, когда я был здесь, когда был уведомлен, эта дело (с подозрением - ред.) уладилось за полчаса. Возникает вопрос: для чего был весь этот шум? Я надеюсь, что это просто халатность работы следствия", - говорит он.

.Блогер также опроверг заявления следствия, что он не являлся по вызовам.

Читайте такжеВ Минобороны прокомментировали скандал с показанными блогерами танками в Харькове"Вчера представитель полиции в Днепропетровской области обвинила меня официально у себя на странице. Так и написала: "Официально". В том, что я уклонялся от следствия, не шел на сотрудничество, не являлся на суды, и при этом всем велась работа с моим адвокатом. Все это абсолютная ложь. Не существует в этом мире ни одной бумажки, на которой есть моя подпись, ни справки, ничего – что я был уведомлен каким-либо образом. О том, что они работали с моим адвокатом, это тоже полный бред", - рассказал он

Относительно сорванной презентации его книги "Следы на дороге" Ананьев заверил, что презентация обязательно будет - просто переносится на 12 сентября.

Напомним, в Днепре полицией был задержан известный украинский блогер, ветеран АТО на востоке Украины Валерий Ананьев, который в понедельник, 10 сентября, планировал провести в Днепре презентацию своей книги "Следы на дороге". Встреча с читателями должна была стать уже третьей в цикле после аналогичных в Харькове и Запорожье.