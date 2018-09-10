В Днепре полиция задержала известного блогера - ветерана АТО

Блогера и ветерана войны на востоке схватили прямо перед началом презентации / УНИАН

В Днепре полицией задержан известный украинский блогер, ветеран АТО Валерий Ананьев, который в понедельник, 10 сентября, планировал провести в Днепре презентацию своей книги "Следы на дороге". Встреча с читателями должна была стать уже третьей в цикле после аналогичных в Харькове и Запорожье.

Однако прямо перед местом проведения презентации автора неожиданно задержали полицейские.

"Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации на будет. Везут в отдел полиции в Новомосковск", - сообщил в соцсети писатель.

По сообщения региональных СМИ, в библиотеке, где было более 200 человек, собравшихся на презентацию, задержание Ананьева вызвало возмущение - люди на полном серьезе обсуждали возможность ехать на помощь Ананьеву в отделение полиции в Новомосковске.

Александр Положинский из группы "Тартак" позднее сообщил, что говорил с Ананьевым, и того задержали из-за какого-то неожиданно переоткрытого старого дела.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат). Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко. Позднее в Сети опознали одного из киллеров.