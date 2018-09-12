"Заказчик" убийства Бабченко выложил видео со своей "версией событий"

12 сентября 2018, 22:59

То, что заявляет мужчина, представившийся "Вячеславом Пивоварником", в голове укладывается слабо.

Человек, представившийся Вячеславом Пивоварником
Человек, представившийся Вячеславом Пивоварником / скриншот

В Сети появилось видеообращение человека, который заявляет, что он и есть тот самый Вячеслав Пивоварник, который выступает заказчиком в деле Бабченко; он заявил, что долгое время работал на СБУ, и вся эта история ни что иное, как "операция спецслужб".

Мужчина заявил, что накануне выхода видеообращения в городе Чоп на него было совершено покушение.

"Был заминирован вход в мой дом, где живут мои родители и взрывное устройство сработало. Никто не пострадал", - заявил он, передает LIGA.net.

Автор ролика уверяет, что с 2010 года работает на СБУ; его агентурный псевдоним - "Гайдамака". Он утверждает, что именно по заданию СБУ проник в политические и деловые круги России; другой его задачей было налаживание сотрудничество со спецслужбами РФ.

Спецоперация с Бабченко, как заявляет автор ролика, была затеяна с одной целью - способствовать "военному перевороту", который под прикрытием российской агрессии в 2018 году планирует произвести "группа высокопоставленных чиновников".

"Дело Бабченко является ничем иным, как частью плана военного государственного переворота. Весь этот шум, связанный со списками журналистов, общественных деятелей - это не что иное, как спецоперация СБУ, которая, во-первых, имела целью попытку ликвидации российского оппозиционного журналиста-блогера, чтобы продемонстрировать русский след. А во-вторых, это было запугивание и взятие под контроль части журналистов и общественных деятелей", - уверяет мужчина.

Также автор ролика заявил, что обвиненный в организации убийства Бабченко Борис Герман длительное время работал на контрразведку. А теперь он сидит в тюрьме, да и над самим "заказчиком" нависла угроза.

"Я получил информацию, что в этом плане я - расходный материал", - заявил мужчина, и добавил, что в случае угрозы его жизни или жизни его близких, он начнет публиковать новые "компрометирующие материалы".

В СБУ, комментируя это видеообращение, заявили, что не могут давать более подробную информацию и реакцию на эти заявления без разрешения следователя, но назвали информацию из указанного видео "неправдивой". Там также не смогли подтвердить, что мужчина на видео действительно является фигурантом "дела Бабченко".

Однако при этом полиция на Закарпатье действительно сообщала сегодня о взрыве около частного дома в Чопе.

Напомним, что вечером 29 мая полиция объявила, что российский журналист Аркадий Бабченко убит тремя выстрелами в спину, и опубликовала фоторобот убийцы.

Сообщалось, что журналист получил три слепых ранения — пули остались в его теле, могли попасть в легкие и сердце. На месте убийства полиция обнаружила три гильзы от патронов калибра 9 миллиметров для пистолета Макарова.

Волонтер Мирослав Гай, который дружил с Бабченко, отметил, что убийство связано исключительно с антироссийской позицией и антироссийской деятельностью Бабченко.

Однако 30 мая на пресс-конфереции которую дал глава СБУ Василий Грицак, выяснилось, что спецслужбисты инсценировали преступление и предъявил общественности живого и невредимого Бабченко.

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СБУ расследование спецоперация контрразведка Борис Герман Вячеслав Пивоварник дело Бабченко
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