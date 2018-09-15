На Приазовье морпехи уничтожили склад боеприпасов врага — СМИ

На Приазовье морпехи уничтожили склад боеприпасов террористов, выяснили журналисты / http://ukropnews.com

В ночь на пятницу, 14 сентября, на Приазовье боевики мощно атаковали украинских морпехов, наши воины открыли ответный огонь и попали в склад боеприпасов противника.

Склад горел и взрывался целую ночь, говорится в сюжете ТСН.

"Они (боевики — Ред.) так обнаглели, что уже и не скрываясь выкатывают БМП и минометы и обильно кроют украинские позиции. Украинские воины вынуждены были огрызаться, чтобы наемники утихомирились", — отмечается в материале.

Напомним, в начале сентября оффицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а 894 — получили ранения.