В Крыму МЧС выпустило рекомендации на случай очередных выбросов

Жителям Армянска посоветовали быть предельно осторожными / Крым. Реалии

Пророссийские власти аннексированного Крыма посредством местного МЧС распространили рекомендации для жителей города Армянска на случай появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе и першения в горле.

"В случае появления неприятного едкого запаха в атмосферном воздухе, першения в горле и других (признаков — ред.) населению рекомендовано: находящимся на улице и в транспорте принять меры по защите органов дыхания — закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой (свернутой в несколько слоев тканью)", - сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

В МЧС рекомендуют провести герметизацию внутренних помещений: закрыть входные двери, окна; ограничить пребывание на открытом воздухе, находясь на улице, предусмотреть максимально возможные меры по защите кожных покровов и головы.

Советуется также гигиенические процедуры проводить с использованием большого количества проточной воды и отключить приточную принудительную вентиляцию в автомашинах, производственных, общественных и жилых зданиях.

Как ранее сообщалось, по данным "главы регионального управления Роспотребнадзора в Крыму" Натальи Пеньковской, на севере аннексированного полуостровазафиксировано серьезное превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Напомним, в Армянске зафиксировали превышение допустимой нормы вредных веществ в атмосфере, в связи с этим из города начали вывозить детей дошкольного и школьного возраста. "Титан" полностью прекратил работу.