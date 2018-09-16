На пьесу Сенцова дадут 2 млн гривен из бюджета

Олег Сенцов / facebook.com/denisovaombudsman

Украинский культурный фонд (УКФ) выделит половину суммы на постановку пьесы "Номера" осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

По словам исполнительного директора УКФ, Юлии Федив, сумма составит 1,9 млн грн, передает "Громадське радіо".

"Сейчас уже происходит подписание договоров с теми заявителями, которые прошли переговорную процедуру в начале сентября. И уже сегодня подписываются договора. Среди них была и пьеса Олега Сенцова "Номера", - сказала Федив.

Премьера спектакля запланирована на конец ноября этого года.

В конце августа уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обменять Олега Сенцова на российских заключенных, отбывающих наказание в Украине, невозможно из-за наличия у режиссера российского и украинского гражданств одновременно.

15 августа, Сенцов назвал свое состояние "предкритическим".

В августе 2015 года Олег Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам строгого режима по обвинению в организации поджогов и терактов в Крыму. Свою вину он не признал и в середине мая объявил голодовку с требованием освободить из российских колоний украинских политзаключенных.