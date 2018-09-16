НАБУ разрешило Омеляну выехать из Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян / УНИАН

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разрешило главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну выехать за границу в коммандировку.

"Паспорта мы сдали. В субботу получили разрешение на выезд за пределы Украины", - сообщил УНН адвокат министра Александр Лысак.

Лысак добавил, что допрос Омеляна запланирован в НАБУ на среду, 19 сентября, ориентировочно на 17.00.

Накануне НАБУ под процессуальным руководством САП сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании.

Детективы НАБУ выяснили, что в 2015 году, занимая должность замглавы Мининфраструктуры, Омелян сделал покупки, стоимость которых не соответствовала его доходам.

"Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска и наличных в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн", - сообщили в НАБУ.

Кроме того, следствие установило факты внесения Омеляном недостоверных сведений в свою электронную декларацию.