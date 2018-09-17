Украинские школьники могут легко купить наркотики - СМИ

Подростки могут легко купить наркотики

На заборах и домах все чаще можно увить название интернет-каналов, которые реализуют наркотики через так называемые "закладки". Концентрация таких рекламных надписей возрастает возле школ и других учебных заведений, поэтому можно предположить, что именно дети являются основной аудиторией этих наркодиллеров. С началом учебного года проблема становится особенно актуальной.

Школьники с легкостью могут рассказать, как работает схема покупки "закладок": нужно найти в одном из распространенных мессенджеров канал по названию, где предлагают широкий ассортимент разных наркотических веществ. После оплаты наркоторговцы отправляют клиенту геолокацию и фотографию места, где спрятаны наркотики.

"Когда я спросила у школьников о надписях "Соль" на заборе, они быстро изложили мне всю схему "закладок". Тогда я решила проверить, продадут ли мне наркотики на таком канале, если я представлюсь 14-тилетней девочкой. И результат меня шокировал – только один из десяти наркоторговцев отказал мне. Другие уверяли, что подростку такие вещества не навредят или просто безразлично отвечали, что им нет дела до моего здоровья" – делится впечатлениями от своего эксперимента журналистка программы "Джедаи" канала 2+2 Алина Суюндукова.

Стоимость таких наркотиков в среднем составляет 200-300 гривен. Такие деньги подростки могут накопить из карманных средств, которые им дают родители на ежедневные расходы, или подарков. А это означает, что нет абсолютно никаких барьеров, которые гарантировано остановят ребенка.

"Оградить ребенка от наркотиков можно только вниманием и любовью. И это не о тотальном контроле, который наоборот может вызвать у ребенка протест, а как следствие и желание попробовать что-то новое и запрещенное. Родители должны интересоваться жизнью детей, быть открытыми для них, с уважением и пониманием реагировать на их поступки, давать детям возможность говорить о своих переживаниях или желаниях. В такой ситуации вероятность того, что в стрессовой ситуации дети обратятся к наркотикам, становится меньше", – рассказала журналистка.

Есть ряд физиологических признаков, которые могут указывать на то, что ребенок употребляет наркотики:

- Слишком быстрая или слишком медленная речь;

- Сонливость при употреблении опиатных наркотиков или таблетированных препаратов, которые имеют седативные свойства;

- Суженные или расширенные зрачки, которые не реагируют на свет;

- Бессонница в течение нескольких дней, а после этого – длительный, около 18-20 часов, сон;

- Сухость во рту;

- Изменение аппетита.

"Некоторые из этих признаков дети могут тщательно скрывать, но внимательный родитель обязательно заметит изменения в поведении ребенка, которые должны стать первым сигналом о том, что что-то не так", - резюмировала журналистка.