"Ничего святого нет". Климкин возмутился кибератаками на Вселенский Патриархат

Павел Климкин / УНИАН

На компьютеры руководства Вселенского Патриархата и его представителей-экзархов в последнее время участились кибератаки.

Соответствующее сообщение по итогам встречи с экзархами (епископ Даниил Памфилийский и епископ Иларион Эдмонтонский) на собственной странице в социальной сети Facebook опубликовал глава украинского МИД Павел Климкин.

"Главный украинский дипломат" дал обещание в самое ближайшее время поделиться идеями и мыслями по этому поводу. "Однако, об одном хочу сказать уже сейчас. В последнее время и на Фанар, и на Вселенский Патриархат, и на самих экзархов происходят массированные кибератаки. Вот действительно, для тех, кто за этим стоит, нет ничего святого", – подытожил свои мысли Климкин.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что российские хакеры атаковали почту вселенского патриарха.