Российские хакеры атаковали почту Вселенского патриарха Варфоломея - СМИ

Вселенский патриарх Варфоломей / Reuters

Российские хакеры на протяжении нескольких лет пытались целенаправленно получить доступ к электронным почтовым ящикам высокопоставленных деятелей мирового православия, в том числе и Вселенского патриарха Варфоломея.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты авторитетного западного новостного агентства Associated Press. Согласно обнародованным данным, атаки осуществляли хакеры из группировки Fancy Bear, напрямую связанные со спецслужбами России.

Лично патриарх Варфоломей не использует электронную почту, однако ею активно пользуются его помощники. Именно их учетные записи и пытались взломать хакеры. К слову, именно эти помощники патриарха занимались вопросом предоставления томоса об автокефалии для Украины.

В Associated Press сообщают на пять тысяч адресов электронной почты, которые в качестве доказательства были предоставлены компанией Secureworks. Они подтверждают хакерские атаки, осуществлявшихся на протяжении 2015-2016 годов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в УПЦ (КП) назвали возможную дату предоставления автокефалии украинской церкви.