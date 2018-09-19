В Украине подорожают услуги стационарной связи: когда и на сколько

Первый раз плату повысят в ноябре 2018, а второй раз - в январе 2019 года / 1zoom.ru

Национальная комиссия - государственный регулятор в сфере связи и информатизации, утвердила решение о двухэтапном повышении цен на фиксированную телефонную связь.

"Комиссия приняла решение об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги и признании утратившим силу решения НКРСИ от 28 ноября 2017 № 606", - говорится в решении НКРСИ, опубликованном на сайте регулятора. Таким образом в комиссии ответили на просьбу "Укртелекома".

"Сегодня обслуживание одной телефонной линии в среднем обходится компании в 48,3 грн в городах и райцентрах (при действующих предельных тарифах НКРСИ в 43,8 грн) и 69,6 грн в селах и пгт (действующий тариф - 39,68 грн). Вместе с тем, компания тратит немало ресурсов на текущее обслуживание и восстановление вырезанных телефонных линий", - рассказал директор департамента корпоративных коммуникаций "Укртелекома" Михаил Шуранов, комментируя СМИ решение НКРСИ.

Читайте также"Укртелеком" анонсировал новое повышение тарифов на телефонную связьШуранов отметил, что такая ситуация наносит "Укртелекому" регулярные убытки, а ведь телефонная связь - ключевая услуга компании. Поэтому "Укртелеком" обратился в НКРСИ с просьбой пересмотра предельных тарифов - как госрегулятор на рынке, комиссия имеет право это сделать.

Комиссия утвердила изменения в два этапа: с ноября на 17% вырастет тариф для населения в городе (от 3-7 грн), а в селах - на 18,8% (3-7 грн).

С января 2019 года - для населения и юридических лиц в городах повышение составит 9% (от 2 - до 5 грн), для сельских юридических лиц - 12% (3-6 грн), для бюджетных учреждений - 14,7% (3-7 грн), для сельского населения тариф повысится на 18,7% (4-9 грн).

Напомним, с июня в Украине выросли тарифы за пользование стационарным телефоном. "Укртелеком" поднял стоимость абонплаты на базовый пакет на 6 грн – до 74 грн в городах и почти до 70 грн для сельской местности.