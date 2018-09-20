"Неразборчивость, зависимость и говно": Сергей Жадан о проблемах музыки в Украине

Сергей Жадан / cultprostir.ua

Известный украинский поэт, прозаик и рок-музыкант Сергей Жадан, отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" высказался об имеющейся на данный момент в Украине музыкальной проблематике.

"У Захара Мая (музыкант, автор скандальной песни "Когда наши танки въедут в Москву" − "Главред") есть гениальная песня, где есть такие слова: "Главная проблема музыки в России - это лично ты. Потому что ты слушаешь говно". Проецируя это на Украину, можно сказать, что одной из главных проблем музыки в Украине является то, что мы и дальше зависим от главной проблемы музыки в России. То есть − неразборчивость и зависимость. А так с музыкой у нас все в порядке. Есть большое количество замечательных музыкантов", − сказал он.

Кроме того, Жадан исключительно в позитивном ключе прокомментировал введенные в 2016-м квоты на проигрывание в эфире украиноязычной музыки.

"Отношусь категорически положительно. Культурное пространство нужно формировать, защищать и лелеять, как росток виноградной лозы. Почему для наполнения эфира нужны были законы? Потому что есть такая вещь, как колониальность, в частности − культурная", - подытожил писатель.

Напомним, ранее Сергей Жадан рассказал о том, что больше всего разъединяет украинцев.