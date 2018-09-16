"Мало знаем свою страну": писатель Жадан рассказал, что больше всего разъединяет украинцев

Сергей Жадан / УНИАН

Известный украинский писатель Сергей Жадан заявил о том, что украинцы мало знают свою страну.

"И вот это незнание, нежелание ее проехать от востока до запада и назад дает хорошую основу для манипуляций и страхов", - сказал он в интервью "Новому времени".

В то же время он подчеркнул, что плохие дороги и на востоке, и на западе страны объединяют украинцев.

"То есть объединяют, как ни странно, проблемы и понимание того, что из сегодняшней сложной ситуации мы можем вый¬ти только вместе - и активные граждане, и пассивные. Коррупцию нельзя преодолеть в одной отдельно взятой области. И войну нельзя переложить на плечи двух областей", - добавил Жадан.

Напомним, ранее Жадан объяснил, почему Украина - не Россия.