Эксперт назвала перечень специальностей с высокими зарплатами

Зарплата увеличилась у потенциальных трудовых мигрантов / ZN.UA

За последний год в Украине выросли зарплаты в сфере производства, строительства и легкой промышленности, поскольку работодатели стремятся сдержать трудовую миграцию и компенсировать дефицит кадров.

Например, за рубежом востребованы электрогазосварщики. Еще два года назад в Украине им в среднем платили четыре-пять тысяч гривен. Сейчас некоторые отечественные работодатели готовы платить 15-20 тысяч", - цитирует Gazeta.ua эксперта рынка труда Инну Новицкую.

По ее словам, сейчас каменщики и штукатуры получают шесть-семь тысяч гривен. За рубежом зарплаты выше - в среднем 17-20 тыс. грн. В Чехии, Германии работодатели готовы платить еще больше - более $1 тыс. Новицкая отмечает, что востребованными на украинском рынке стали швеи.

Несколько лет назад швеи получали зарплату наравне с минималкой. Сейчас - от 10 тысяч гривен. В основном это работа для женщин. Последним за рубежом предлагают такую работу с более высокой зарплатой", - отмечает аналитик.

Напомним, в 2019 году рекордный подъем минимальной зарплаты увидят сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - они будут получать 9000 гривен.