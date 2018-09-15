Порошенко подписал указ о повышении зарплат военным и сотрудникам полиции

Порошенко подписал указ о повышении зарплат военнослужащим / Администрация президента Украины

Президент Петр Порошенко 14 сентября ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о повышении заработных плат военнослужащим рядового и начальствующего состава, а также сотрудникам правоохранительных органов.

На сайте гаранта сообщается, что контроль за исполнением возлагается на секретаря СНБО.

Отмечается, что зарплата военных и полицейских возрастет не менее, чем на 30 процентов.

Таким образом, зарплата лиц рядового состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и полицейских должна быть не менее 9000 гривен, военнослужащих рядового состава по контракту первого года службы - не менее 10 000 гривен.

В решении СНБО также указана необходимость первоочередного финансирования мероприятий по разработке, подготовке производства и закупке новых образцов современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов, высокоточных средств поражения и продуктов специальной химии, обустройство опытно-испытательных полигонов для проведения испытаний боеприпасов.

Финансирование предусмотрено для усиления системы противовоздушной обороны, кибербезопасности, защиты информации, борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел и утвердил ряд основных параметров оборонного бюджета государства на 2019 год.