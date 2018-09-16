Названа отрасль, в которой рекордно поднимут минимальную зарплату

16 сентября 2018, 23:25

Самую крупную в стране минималку будут получать спасатели.

В ГСЧС в следующем году будут получать больше всех
В ГСЧС в следующем году будут получать больше всех / rabinovich.tv

В 2019 году рекордный подъем минимальной зарплаты увидят сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям - они будут получать 9000 гривен.

"Так, бюджет ГСЧС за последние годы увеличен втрое, служащим передано в этом году 204 квартиры. Минимальная зарплата в Службе следующем году вырастет до 9 тыс грн", - сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своем Twitter.

Также, по словам Гройсмана, обеспечение спасателей есть заданием власти. Кроме того, Правительственный портал сообщает, что во время торжеств ко Дню спасателя, Гройсман отметил, что в течение четырех лет подразделения ГСЧС спасли более 17 тыс. человек.

Ранее Пенсионный Фонд Украины рассказал, какой должна быть минимальная зарплата с 2019 года с учетом всех расходов среднестатического украинца.

А в конце июня министр социальной политики Украины Андрей Рева говорил, что в бюджете нашей страны нет средств, за счет которых можно было бы поднять минимальную зарплату.

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