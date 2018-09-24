В Минсоцполитики не смогли сосчитать будущих получателей субсидий в Украине

УНИАН

Директор департамента госсоцпомощи Министерства соцполитики Виталий Музыченко заявил, что ведомству неизвестно, сколько украинцев получат субсидии в отопительный период.

"Точное количество мы узнаем в ноябре-декабре этого года, когда граждане сопоставят суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги и свою способность их оплачивать", - цитирует Музыченко DT.UA.

По его словам, сейчас субсидии получают 3,2 млн домохозяйств: некоторым их переназначили атвоматически, некоторые сами обратились за субсидиями по новым правилам.

Ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что из-за повышения зарплат и пенсий количество субсидий в 2019 году значительно сократится..

"Потребность в субсидиях будет меньше. Это связано с повышением пенсий и заработной платы. Сумма средств, которую выделят для субсидий, будет зависеть от цены на газ для населения", - сказал он.