"С ножами и телескопами". Во Львове ультраправые порезали анархистов из-за фашизма

На анархистов совершили жестокое нападение / Фото: Facebook/Марта Фендер

Активисты анархистской организации "Черный флаг" 23 сентября заявили, что представители ультраправых движений напали на участников организации и нанесли тяжелые ножевые ранения.

На моих товарищей напали! Около 20 ультраправых с ножами и телескопами. У девушки пробита ножом нога и возможно сломана рука. У парня проломлена голова. Он не приходит в сознание. Еще у одного изрезана рука", - сообщила в Facebook очевидец инцидента Марта Фендер.

В комментариях Марта отметила, что причиной нападения было то, что они выступают против фашизма. По ее словам, анархисты не проводили никаких акций — просто играли в футбол.

Так выглядит рана пострадавшей девушки / Фото: Facebook/Марта Фендер

Информацию о происшествии подтвердили в полиции, однако подробностей пока не сообщили.

Представитель организации левых националистов Антон Парамбуль уточнил в Facebook, что нападавшие были "с ножами и молотками".

"Напали на 4 ребят. Резали ножами и били молотками и девушек", - написал он.

Пострадавшие виновниками нападения называют представителей националистических организаций Львова.

Напомним, ранее группа неизвестных лиц в масках и с битами избили шестерых человек в городе Чугуеве Харьковской области.