В ЛНР террорист в шутку подорвал своих собутыльников - опубликовано фото "героя"

Боевик отправил в госпиталь четверых своих товарищей и с перепугу пустился в бега / hvylya.net

В воскресенье, 23 сентября, в оккупированном российско-террористическими войсками поселке Георгиевка Лутугинского района Луганской области произошел взрыв, ранивший четырех террористов группировки "ЛНР".

Виновником взрыва оказался "шутник" из "доблестного воинства" так называемой марионеточной "Луганской народной республики".

"Сидели по-народному, ну по-дырляндски...С боярышником, гранатами и под музончик "как упоительны в Луганде вечера". А потом под воздействием великогонапиткарусскихвоинов Славик решил пошутить и рванул эргэдэху. Воины Дырляндии! Берите пример с Славика, сразу затрехсотил 4 (четверых) братушань", - сообщается на странице "Штирлиц-инфо" в Facebook.

Герой! / соцсети

Уточняется, что террорист с перепугу подался в бега, и сейчас его разыскивают.

"Герой"-подрывник / соцсети

Ранее в Сети ажиотаж вызвало видео, на котором запечатлен боевик "ДНР", добровольно выстреливший себе в живот из пистолета для демонстрации качества бронежилета.