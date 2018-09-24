В Раде требуют перенести переговоры из Минска из-за подыгрывания Кремлю

Геращенко считает, что Минск не должен быть площадкой для мирных переговоров по Донбассу / Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко поддержала предложение о переносе минских переговоров в другую страну и обвинила Беларусь в чрезмерной предрасположенности к Москве.

"Я уже неоднократно публично выражала несогласие и возмущение голосованиями Беларуси в ООН по всем вопросам, касающимся Украины, оккупированных Крыма и Донбасса. Ссылка на нейтральный статус Беларуси не выдерживает никакой критики, ведь нейтральные страны (как показало и нынешнее голосование о включении в повестку дня 73-й сессии Генассамблеи ООН вопроса об оккупации Крыма и Донбасса) воздержались и проголосовали желтой кнопкой", - написала в Facebook политик.

По словам Геращенко, Беларусь не отважилась проголосовать против России, поэтому не может быть площадкой для мирных переговоров, как абсолютно нейтральная сторона.

"Это не нейтральная позиция. Это полное подыгрывание Москве. И такая позиция полностью противоречит статусу страны, которая является площадкой мирных переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Я — за перенос площадки в действительно нейтральную страну, которая не будет подыгрывать Москве и не будет голосовать с Кремлем в унисон — против Украины", - написала вице-спикер.

Напомним, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другой город, из-за того, что Беларусь голосует против всех инициатив Киева в организации.