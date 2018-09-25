На канале Порошенко посетовали, что украинцы не ассоциируют себя с Украиной

"Укринформ"

В эфире телеканала "Прямой", который СМИ связывают с президентом Петром Порошенко, эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская заявила, что украинцы не ассоциируют себя со своей страной и поэтому выступают против возобновления поставок воды на территорию аннексированного Крыма.

"Прямой" запустил в прямом эфире голосование по вопросу водоснабжения полуострова и 97 процентов телезрителей выбрали отрицательный ответ.

"Эти люди не ассоциируют себя с Украиной как с отечеством, они просто проживают на территории данного государства и все", - прокомментировала результаты опроса Осмоловская, отметив, что "государство по-матерински должно заботится об украинцах, проживающих в Крыму".

С ней поспорил депутат Рады "Народный фронт" Георгий Логвинский. По его словам, если власти возобновят поставки воды, то тем самым поддержат захватившую территорию Крыма РФ.

"Мы должны понимать несколько вещей. Первое - это мы торгуем или воюем? Мы должны воевать не только за территорию, но и за людей", - сказал он.

Выступая накануне с посланием Верховной Раде, Петр Порошенко заявил, что признает "объективное недовольство" сограждан его деятельностью на посту главы государства, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний.