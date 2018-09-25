Беззащитные глаза и уши ВСУ. Секретная система украинской армии "защищалась" паролями "123456" и admin

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Военнослужащие ВСУ для доступа к автоматизированной системе управления войсками "Дніпро" несколько лет использовались простейшие пароли − admin и 123456.

Соответствующую информацию на собственном интернет-портале опубликовал журналист Александр Дубинский. Со ссылкой на собственные источники, он отмечает, что такая, с позволения сказать, защита, длительный период времени позволяла совершенно посторонним людям сканировать информацию бойцов и офицеров ВСУ.

Самым первым на критическую уязвимость системы управления войсками еще 22 мая нынешнего года обратил внимание специалист по базам данных Дмитрий Власюк. Он занимался настройкой и проведением тестирования компьютерных сетей ВСУ. По его словам, на многих серверах и "коммутаторах с IP-адресами аутентификация происходила по стандартным логину и паролю.

"Таким образом, без каких-либо специальных знаний можно свободно иметь доступ к свитчам, роутерам, АРМ, серверам, голосовым шлюзам, принтерам, сканерам и так далее — то есть иметь возможность анализировать огромный массив секретной информации вооруженных сил", — сказа он.

Об уязвимых местах системы "Дніпро" Власюк немедленно рассказал оперативному дежурному военной части А0334 – там он проходил военную службу. Однако его просто проигнорировали. Далее он обратился на "горячую линию" в СБУ, после чего с ним провел встречу сотрудник военной разведки. Далее Власюк обращался в СНБО и Службу внешней разведки. Но никто так и не смог определить, кто именно отвечал за шифрование данных в система.

"Идет уже четвертый месяц, а пароли доступа к техническим средствам, серверам и компьютерам остаются теми же: 123456 и admin", — цитирует Дубинский Власюка.

В конечном итоге, его отключили от доступа к "Дніпро", организовали по поводу его действий проверку Генштаба ВСУ и даже угрожали преследованием в уголовном порядке.

К слову, Дубинский особо отметил тот факт, что в Украине официально работают представители восьми трастовых фондов НАТО по киберзащите, на работу которых в 2017-м выделили около 40 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось о том, что США помогут Украине внедрить информационную систему в Минобороны.