"Я за легализацию проституции, но не детской же": реклама с детьми "в образах куртизанок" вызвала скандал

Фотосессия коллекции нижнего белья для девочек от дизайнера Аллы Френкель из Одессы спровоцировала скандал в соцсетях.

На неоднозначную фотосессию с детьми-моделями обратила внимание журналист Алина Степанец у себя в Facebook.

Читайте такжеГолая попа, три груди и покемоны: чем эпатировала Неделя моды в Милане"Это одесский дизайнер с фотографом сделали вот такой проект. Реклама детского белья премиум класса для Одесской недели моды. И хотя я за легализацию проституции, но не детской же. 12-летние девочки в образах парижских куртизанок. И даже если это не бордель, а такая себе fashion съемка, как у взрослых моделей. Образы слишком вызывающие, томные взгляды, выставленное бедро. Сексуализация ребенка в чистом виде", – подписала она фотографии.

По ее мнению, такая реклама формирует крайне негативный образ Украины в мире: "Мне, кстати, кажется, что если это не удалят в ближайшее время, то такая новость должна облететь все зарубежные СМИ. И вы понимаете какой это образ создает. В Украине самые красивые девушки, ага. Тот самый".

Вскоре Facebook пополнился репостами этой записи и гневными комментариями на данную тему.

"В то время как в Европе не рекомендуют даже выкладывать фото детей, чтобы уберечь их от педофилов, у нас делают такое. Я даже не спрашиваю, что в голове у родителей, согласившихся на это. И даже на приеме у себя не хотела бы видеть", – пишет другая журналистка Татьяна Николаенко.

"Тут точно на статью КК, – написала в комментариях Даша Глущенко и потом добавила: – Ну, я вам скажу, таким клиентам адвокаты отказывают. Сядуть усе".

Ее позицию разделяет Виктория Федотова: "За это в нормальном обществе сажают".

Журналист Алла Котляр считает, что реклама вышла слишком уж вызывающей: "Реклама детского белья премиум класса для Одесской недели моды. 12-летние девочки в образах парижских куртизанок. Слишком вызывающие образы, слишком томные взгляды... Сексуализация ребенка в чистом виде".

Пользователь Alya Burlakova поинтересовалась у мужа, какие ассоциации у него вызывают эти фото. Ответы были нелицеприятные для дизайнеров:

"1. Ээээ. Приглашение в бордель?

2. Затрудняюсь ответить

3. Что-то про домашнее насилие?"

"Далеко ходить не будем, на каждом празднике в саду есть девочка "платье в пол, вечерний макияж, бигуди". С одной стороны, нам остро не хватает эстетического воспитания, с – желание "надеть все лучшее сразу" это обратная сторона нищеты. С третьей – какое белье, такая и реклама, кто-то же сшил этот кружевной мрак именно для детей", – отметила Юля Самаева.

Некоторые обратили внимание на то, что в таком возрасте подобное белье не просто неуместно, но даже неудобно и попросту ненужно. "Я вообще не понимаю, зачем в 12 лет такое белье… Ну ладно уже в 16… Перед кем в 12 лет щеголять в таком бельишке?" – написала Elena Vorobey.

Один из самых мягких комментариев принадлежит Максиму Дуднику: "Но вообще – красиво". "Но не по возрасту", – возразила ему Алла Котляр.

Читайте такжеСестры Хадид и Кендалл Дженнер прошлись по подиуму без белья: опубликованы "горячие" фотоСвоеобразную поддержку рекламщикам оказал и Андрей Шор: "В комментариях забавно, какое количество критиков примеряет на себя образ педофилов и вещают от их имени. Ну прямо все точно знают, что нужно педофилам. Я вот не знаю. "Доктор, откуда у вас такие картинки" (с)".

Oksana Myhajlova написала: "Истеричная истерика ни о чем. Вы когда-нибудь моделей видели? А зачем по-вашему нужны модели? правильно, вместо вешалки. И их родители тоже модели. Чего вы хотели от людей, которые имеют мозги вешалки? Да, это НЕдетские фото. Поймите, для детей этого возраста это огромный прорыв, и они очень гордятся этой съемкой. Судите родителей, которые на это пошли. А люди, кричащие про проституток и педофилов – сходите в бордель, или гляньте пару фоток в нете. И почувствуйте разницу".

Выход из ситуации создателям коллекции предложила журналист Катерина Пешко: "В общем, с учетом только-только разгорающегося скандала, для создателей и белья, и фотосессии у меня есть "выход". Созываем прессуху, еще раз показываем эти фото и "признаемся", что проект "на самом деле" делался не для недели моды и не для продажи белья, а! (дальше самый серьезный тон, который только возможен) для привлечения внимания к проблеме педофилии/сексуализации ребенка/etc. и, мол, ура, поздравляем, все получилось, спасибо, что не прошли мимо. Иначе надают по попе, да".

Делом уже заинтересовались чиновники. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Аксана Филипишина в комментариях к посту написала: "К сожалению, и до детей добралась сексистская реклама.... Безответственность авторов поражает. Усматриваю нарушение законодательства о рекламе. Завтра же (26 сентября – ред.) будет наше реагирование. Компетенция по наложению штрафов за такие штуки у Держпродспоживслужбы".